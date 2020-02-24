Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

24.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:18
Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtakuşlar Mahallesi yakınında 2 midibüste düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, midibüsleri durdurarak aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 27'si Afganistan, 10'u Kongo, biri Senegal uyruklu 38 kişiyi yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen S.T. ve D.K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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