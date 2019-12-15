Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

15.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:02
Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye hazırlanan 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Cunda Adası'nın Patriça Koyu mevkisinde devriye görevini yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, haklarında yasal işlem başlattı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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