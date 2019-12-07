Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

07.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:22

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Karaburun mevkisindeki zeytinlik alanda bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Özbekistan, 1 Angola ve 1 Bangladeş uyrukluyu yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA