Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

07.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:22
Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

'nde devriye görevi gerçekleştiren ekipleri, Karaburun mevkisindeki zeytinlik alanda bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Özbekistan, 1 Angola ve 1 Bangladeş uyrukluyu yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler