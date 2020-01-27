Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

27.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:30

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

Narlı Mahallesi'nde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, organizatör olduğunu tespit ettiği E.V, K.Y, A.Ö, M.A, U.T ve M.T'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ve organizatörlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA