Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı
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Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

06.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:04
Balıkesir'de 36 sığınmacı botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bindikleri lastik bot Ayvalık açıklarında su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarılan sığınmacılar, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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