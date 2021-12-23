Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 36 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 258 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 115 adet kartuş ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR