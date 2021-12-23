Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 36 şahıs gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 36 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 258 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 115 adet kartuş ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı

Balıkesir'de 36 şahsa gözaltı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title