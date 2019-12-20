Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Midilli Adası'na doğru giden lastik botu, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durdurdu.
Ekipler, bottaki 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.