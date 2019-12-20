Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

20.12.2019 02:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 03:14
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Midilli Adası'na doğru giden lastik botu, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durdurdu.

Ekipler, bottaki 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA
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