Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

04.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:54
Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Ceylan Sitesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen S.N. de ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler