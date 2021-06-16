Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
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Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon

Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye ve Sındırgı İlçelerinde 15.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 26 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 69 adet kartuş ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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