Balıkesir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

03.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:45
Balıkesir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası'nda mahsur kalan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası'nda mahsur kalan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası üzerinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, adada mahsur kalan 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Balıkesir
Balıkesir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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