Balıkesir'de 318 kilogram esrar ele geçirildi
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Balıkesir'de 318 kilogram esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 318 kilogram esrar ele geçirildi.

Balıkesir'de 318 kilogram esrar ele geçirildi
10.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:42

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 318 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler A.K. ve H.K. gözaltına alınırken, 318 kilogram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli A.K. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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