Balıkesir'de 300 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu
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Balıkesir'de 300 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 300 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya İlkokulu öğrencilerin katıldığı dikim töreni Cennet Tepesi sırtlarında on dönümlük arazide gerçekleştirildi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Tarım İlçe Müdürü Zeki Volkan Oral ve vatandaşlar çam fidanı dikerek bölgenin ağaçlandırılmasına katkı sağladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekolojik dengenin bozulduğunu, iklim değişikliklerinin ve su sorunun artık çok yaşanır olduğunu belirterek, yaz ve kış aylarında beklenmedik meteorolojik olayların görüldüğünü söyledi.

Doğaya yapılması gereken en önemli katkının çıplak alanların hızlı bir şekilde ağaçlandırılmasından geçtiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ergin, "Su sorunu gündemde. Orta Anadolu'yu 15-20 yıl içerisinde kuraklık bekliyor. Biz belediye olarak, ilçemiz genelinde etap etap ağaçlandırma alanlarını tamamlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Orman Haftası nedeniyle birlikte olalım ve hem dikkati çekelim hem de hepimizin diktiği birer fidanımız olsun istedik" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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