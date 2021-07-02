Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı

Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfaltlama sezonuna, Altıeylül ve Karesi ilçelerine 30 bin ton sıcak asfalt döküm çalışmalarıyla başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 289 sokakta sıcak asfalt öncesi trimer kazısına başladı. Trimer kazısının ardından asfaltlama çalışmaları başlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koordinasyonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında, Balıkesir'in merkez ilçeleri olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ihtiyaç duyulan yolları iletmelerinin ardından çalışmalar başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, talep edilen bölgelerin asfaltlanma yapılması, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmaların Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacağı bildirildi.


Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Ajda Pekkan Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:14:51. #1.15#

title