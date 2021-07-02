Balıkesir'de 30 bin ton asfalt serimine başlandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfaltlama sezonuna, Altıeylül ve Karesi ilçelerine 30 bin ton sıcak asfalt döküm çalışmalarıyla başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 289 sokakta sıcak asfalt öncesi trimer kazısına başladı. Trimer kazısının ardından asfaltlama çalışmaları başlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koordinasyonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında, Balıkesir'in merkez ilçeleri olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ihtiyaç duyulan yolları iletmelerinin ardından çalışmalar başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, talep edilen bölgelerin asfaltlanma yapılması, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmaların Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı