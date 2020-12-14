Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

14.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:31
Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayapa, Yürekli ve Gözlüçayır mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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