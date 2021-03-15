Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

15.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:21
Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ile Odaburnu mahalleleri ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Kovid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.


Balıkesir'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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