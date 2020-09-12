Balıkesir'de 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Balıkesir'de 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde annesine zatürre aşısı için geldiği sağlık merkezinde aşı yapılmadığı için 3 hemşireyi darbedip sağlık çalışanlarını kurtarmaya çalışan kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Balıkesir'de 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
12.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:28

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde annesine zatürre aşısı için geldiği sağlık merkezinde aşı yapılmadığı için 3 hemşireyi darbedip sağlık çalışanlarını kurtarmaya çalışan kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Küçükköy Mahallesi'ndeki 5 nolu Aile Sağlığı Merkezinde muayene odasındaki 3 hemşireyi darbeden ve o sırada kendisine müdahale eden 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez'i bıçaklayan Engin Barış K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra itiraz sonucu savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

10 Eylül'de gittiği sağlık ocağında annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen ve aşı olmadığı için geri çevrilen Engin Barış K, yanıta sinirlenip muayene odasındaki 3 hemşireyi darbetmiş, sesleri duyup odanın kapısını açarak içeri giren Sönmez'i de bıçaklamıştı. Olay yerinden kaçan Engin Barış K, jandarma ekiplerine teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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