Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de jandarma komutanlığı Karesi ve Sındırgı ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
03.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:24

Balıkesir'de jandarma komutanlığı Karesi ve Sındırgı ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri Mayıs ayında Balıkesir il genelinde yaptıkları 'Huzur ve Güven' uygulamasında 38 bin kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 111 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Mayıs ayı boyunca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 38 bin 105 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 111 şahıs yakalanmış, bin 820 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara 1 milyon 699 bin 245 TL idari para ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri trafik yönünden yaptıkları uygulamalarda da 43 bin 839 araç kontrol edilmiş, bin 304 araca 772 bin 720 TL idari para cezası uygulanırken, 345 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri 'Huzur ve Güven uygulamasında yaptıkları faaliyetler esnasında; 48 gram kubar, 419 kök kenevir, 640 adet uyuşturucu hap, 18) gram metamfetamin, 522 bin 600) adet sigara veya makaron, 300 kg tütün, 3 bin 419 litre içki, 51 adet kazı malzemesi, 28 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 120 adet fişek, 5 bin 460 kg gübre, 900 kilogram hayvan sakatatı, 100 kilogram deniztarağı, 30 kilogram deniz patlıcanı ve 1 ton zeytinyağı ele geçirmiş, yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sındırgı ilçesinde M.Ö. ve H.A.B. isimli 2 şahıs, Karesi ilçesinde ise İ.K. isimli 1 şahıs, olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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