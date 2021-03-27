Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı
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Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı

BALIKESİR (İHA) Balıkesir merkezde bulunan Yeni Sanayi sitesinin 3. kapısında meydana gelen trafik kazasına karışan 3 aracın içinden 1 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

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BALIKESİR (İHA) Balıkesir merkezde bulunan Yeni Sanayi sitesinin 3. kapısında meydana gelen trafik kazasına karışan 3 aracın içinden 1 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Sanayi sitesi 3. kapı içinde meydana gelen trafik kazasında 10 Y 3852 Plakalı araç, 10 J 00307 Plakalı kamyonet ile 10 VD 657 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında müdahale eden İtfaiye Dair Başkanlığı Karesi İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri anında müdahale ettiler. Araç içinde sıkışan İsmail P. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı
Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı
Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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