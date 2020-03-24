Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.20'de Akçaköy merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 5.96 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA