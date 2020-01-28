Balıkesir'de 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi

28.01.2020 00:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:32

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 28 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde çok sayıda plakasız motosiklet olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve trafik ekiplerinin katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çalıntı 28 motosiklet ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bazı motosikletlerin motor ve şase numaralarının silindiği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.A, T.K, G.S, A.D. ve M.O. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu arada motosikletlerden 19'unun sahiplerine teslim edildiği, diğerleriyle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA