Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin Sentetik Uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan 8 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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