Balıkesir'de 25 Kaçak Göçmen ile 3 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriyeli 25 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.



Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sarımsaklı'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için İzmir'den ilçeye götürülen 25 Suriye uyruklu kaçak göçmen araçlarda yakalandı.



Operasyonda, İzmir'den Suriyelileri getiren kaçakçılık şebekesine mensup S.V, V.K. ve A.Y. gözaltına alındı, şüphelilerin kullandıkları araçlara el konuldu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V, V.K. ve A.Y. tutuklandı.



Suriyeli göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.