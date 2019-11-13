Balıkesir'de 23 şüpheli yakaladı

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:38

Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 kişiyi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çoğunluğu "kasten yaralama" suçundan olmak üzere haklarında yakalama kararı ve hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 2 ruhsatsız ateşli silah ve 59 fişek ile 3 yivsiz av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA