Balıkesir'de 23 Nisan doğumlu çocuğa yaş günü sürprizi Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan doğumlu bir öğrencinin hem doğum gününü hem de bayramını kutladı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan doğumlu bir öğrencinin hem doğum gününü hem de bayramını kutladı.

Yıldız, Altıeylül Yakup Mihriye Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dündar'ı ziyaret etti.

Dündar'a pastalı sürpriz yapan Yıldız, öğrencinin doğum günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Yıldız, 23 Nisan doğumlu öğrencilere ikinci bir bayram yaşatmak istediklerini söyledi. Çocukların mutluluklarına ortak olmak istediklerini belirten Yıldız, "Kovid-19 nedeniyle öğrenicilerimiz evden çıkamıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Bugün onlarla beraber olmak bizler için bir mutluluk vesilesidir." diye konuştu.

Sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Dündar, "Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum." dedi.

Kaynak: AA