Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında toplam 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında toplam 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Bandırma, Edremit, ve Marmara İlçelerinde 27.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 38 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Gönen, İvrindi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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