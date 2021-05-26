Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 kişi tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 kişi tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 24.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 29 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 22 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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