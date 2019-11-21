Balıkesir'de 215 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi

21.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:18

Balıkesir'in Gönen, Manyas, Erdek ve Marmara ilçelerinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 215 gaziye madalya ve berat verildi.

Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Berat kararının okunmasından sonra konuşma yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazilere göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıklardan dolayı şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.

Yazıcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu belirterek, "Biz millet olarak bundan 45 yıl önce göstermiş olduğunuz üstün fedakarlıktan ve başarıdan dolayı hepinize minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi korumak için 81 milyon vatandaşın her zaman hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Hiç kimseye verilecek bir çakıl taşımız dahi yoktur. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığı sürece önünde hiçbir engel duramaz. Bu topraklarda yaşayan 81 milyon vatandaşımız, topraklarını korumak için kanının son damlasına kadar canını vermeye hazırdır. Harekata katılan gazilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bir kadirşinaslık göstererek Milli Mücadele Madalyası ve beratı gönderdi. Biz de onların adına bu madalyaları gazilerimize takdim edeceğiz."

Tören konuşmaların ardından madalyaların takdimi ve çekilen toplu fotoğraflarla son buldu.



Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ile gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA