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Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 210 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser niteliğinde 210 sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser niteliğinde 210 sikke ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şüphelinin adresine operasyonda, 210 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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