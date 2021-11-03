Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Savaştepe, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 25 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 40 fişek, 1 adet tüfek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu/uyarıcı madde ticaretini yapan kullanan şahıs ve gruplara yönelik yaptığı çalışmalar sonucu bir ikamete uyuşturucu madde almaya gelen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar da 31 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş, şahıslar hakkında uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Yine başka bir operasyonda da yakalanan şahıslara uyuşturucu/uyarıcı madde sattığı tespit edilen şüpheli 2 şahsın ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada; 2 bin 254 adet sentetik ecza hap, 1,66 gram metamfetamin, uyuşturucu uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL para, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de 21 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

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