Balıkesir'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmalarını sürdüren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale karayolunun Antandros Ören yerinin sahil kısmındaki ağaçlık alanda, Afganistan uyruklu, 5'i çocuk, 7'si kadın 21 düzensiz göçmenle, göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen J.A'yı yakaladı.
Şüpheli J.A. gözaltına alınırken göçmenlerin de jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.