Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı
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Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı

23.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:39
Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları 'huzur' operasyonlarında 21 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları 'huzur' operasyonlarında 21 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek Gönen ve Susurluk ilçelerinde 22.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 21 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 91 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek,1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 27 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı
Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı
Balıkesir'de 21 aranan şahısyakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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