Balıkesir'de "2017'den Seçmeler" Sergisi Açıldı

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği tarafından "2017'den Seçmeler" karma resim sergisi açıldı.



Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözünü aktaran Kafaoğlu, şöyle konuştu:



"Milletler kültürleri, sanatları, inançları, tarihleriyle vardır. Bizi biz yapan değerlerdir. Yapmış olduğunuz işi önemsiyorum. Gelecek nesillere sanatı sevdirmemiz, sanata alıştırmamız lazım. Bunun da küçük yaşlardan, okullardan başlaması lazım. Gençlerimizin başka alışkanlıklar yerine kültür, sanat, resim, kompozisyon sporun her branşıyla ilgilenmesi lazım. Gençlerin enerjisini doğru yöne yönlendirmemiz lazım. Nice kabiliyetli gençler sokaklarda. Hepimize görevler düşüyor. En büyük görev yerel yönetimler olarak bizlere düşüyor. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon, park, bahçe değildir. İnsanların gönüllerini inşa edeceksin, şehirlerin ruhunu oluşturacaksın, sanatı ihmal etmeyeceksin. Bu bağlamda sizlerin emrindeyiz."



Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Rafet Topalak da yaşama yön veren insanların iç güdülerini, düşüncelerini, sosyal yaşamını yansıtan çalışmalarla sanatseverleri mutlu etmek istediklerini söyledi.



Balıkesir'de sanatın geliştiğini ve ileriye gittiğini ifade eden Topalak, "Derneğimizin tek amacı bu sanatı ileriye götürmek ve Balıkesirli sanatçılara sahip çıkmaktır. El beynin bir uzantısıdır. Daha güçlü toplumlar olabilmemiz için kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için en küçük boş zamanımızda bile sanatla uğraşacağız ve sanatı gençlerimize yaymaya çalışacağız." dedi.



Konuşmaların ardından sanatçılar Özdemir Yemenicioğlu, Erden Köybaşı, Gönül Karaca, Gül Serpil Erdem, Mualla Can, Mualla Demir, Nagehan Vidinlisan, Nazmiye Mutafoğlu, Nesrin Döndüoğlu, Reyhan Kabakçı, Semra Ocak, Serhan Kerestecioğlu ve Sevim Cingöz'ün eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.



Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da katıldı.