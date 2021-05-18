Balıkesir'de 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı
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Balıkesir'de 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı

Balıkesir'de 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayağı kayarak 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayağı kayarak 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesude Yıldız (70), Dereli Mahallesi Taşdibi Koğukkaya mevkisindeki tarlasında dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten dereye düştü.

Yıldız, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince çıkartılarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de 20 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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