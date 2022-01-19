Balıkesir'de 20 mahalle yolu kardan kapalı

Balıkesir'de gece yarısı başlayan kar yağışı Dursunbey, Sındırgı ve Kepsut ilçelerinde etkili oldu. İlçelerin yüksekte bulunan kırsal mahallelerine kar nedeniyle ulaşım durdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Dursunbey, Kepsut ve Sındırgı belediyelerinin küreme araçları da yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.