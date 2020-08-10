Balıkesir'de 20 dönüm ağaçlık alan yanarak zarar gördü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
10.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:48
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Balıkesir-Çanakkale sınırındaki Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkisinde yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında bazı eski evler, hayvan damları ve 20 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA