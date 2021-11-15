Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 milyon 365 bin 698 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 milyon 365 bin 698 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise mahkemece tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nca örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat ve takip çalışmalarının ardından örgüt üyeleri belirlenirken, sevkiyat tarihi de tespit edildi. Örgütün İstanbul bağlantılarının da saptandığı operasyon kapsamında, Balıkesir'in Karesi ilçesi ve İstanbul'da operasyon için talimat verildi. İlk yapılan baskında 273 bin 762 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyonun İstanbul'daki devamında ise 2 milyon 91 bin 936 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 2 milyon 365 bin 698 uyuşturucu hapın ele geçirildiği baskınlarda, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Örgüt lideri ve yardımcısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.


Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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