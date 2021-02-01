Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı ve Hisarköy mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı ve Hisarköy mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı ve Hisarköy mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin artması üzerine, Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN