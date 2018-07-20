Balıkesir'de 2. Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Balıkesir'den kutsal topraklara giden 2. Hac kafilesi dualar ve tekbirlerle uğurlandı. İl Müftüsü Ramazan Topcan 2018 yılı içerisinde 1377 hacı adayının kutsal toprakları ziyaret edeceğini açıkladı.

Balıkesir'den kutsal topraklara gitmek için toplanan hacı adayları İl Müftülüğü önünden dualar ve tekbirlerle uğurlandılar. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadılar. 2018 yılı hacı adaylarının yolculuklarının başladığını ifade eden Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan "Dün itibariyle 188 kişiden oluşan bir kafileyi görevli arkadaşlarımızın nezaretinde kutsal topraklarımıza uğurladık. Bu gün 2. Kafilemizi uğurluyoruz yarın ve ayın 24'ünde son kafilemizi uğurlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 827, 550'de acenteler marifetiyle olmak üzere toplam 1377 hacı adayımız Balıkesir'den kutsal bölgelere gitmiş olacaktır. Hac başlı başına meşakkat gerektiren zor bir ibadettir. Türkiye şartları hepimizce malum bu zor dönemde yetişkin uzman elemanlarımız marifetiyle biz hacı adaylarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönetmelikleri kapsamında yar ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim için asıl olan burada vatandaş memnuniyetidir. Vatandaşa hizmet bizim için şereftir ilkesi ve prensibiyle hareket ederek gerek hanımefendi kardeşlerimize gerek beyefendi kardeşlerimize hizmet edebilmek o kutsal topraklarda yalnızlıklarını giderebilmek, en küçüğünden en büyüğüne ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmek için var gücümüzle başkanlığımız nezaretinde taşra teşkilatında ki arkadaşlarımız vatandaşımızın hizmetinde olacaklardır. Ben uğurladığımız ve gerekse uğurlayacağımız hacılarımıza sağ salim mübarek beldelere varıp orada ibadetlerini yerine getirmelerini orada huzur ve bereket içerisinde yine ailelerinin yanına dönmelerini nasip olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"dedi.

İl Müftülüğü önünden uğurlanan hacı adayları heyecanlı olduklarını dile getirerek "Allah herkese nasip etsin" temennisinde bulundular. - BALIKESİR