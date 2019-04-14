Balıkesir'de "2. Devre Mülk Devre Tatil Çalıştayı" Yapıldı

Balıkesir'de devre mülk ve devre tatilinin geleceğini belirlemek ve sorunların çözümü adına "Devre Mülk Devre Tatil Çalıştayı" düzenlendi.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazdağları'ndaki bir otelde iki gün süren çalıştaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Yargıtay 13. Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Hatice Nesrin Yılmazcan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, sektör temsilcileri ile devre mülk ile devre tatil yatırımcısı iş adamları ve işletmeciler katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Devremülk Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, "tüketici mevzuatı ve sağlık" ve "turizm ve reklam" başlıkları ele alındı.

Sektörün sorunları ve tüketicilerin korunması konularının da ele alındığı çalıştayda, yatırımcılar ve girişimcileri sektöre yatırım yapmaya teşvik edecek düzenlemeler ile sorunların çözümü de görüşüldü.

Çalıştayda sektörün önemi, sorunları, dünyadaki uygulamaları, sektörün büyüklüğü, Türkiye'deki durumu, ekonomiye ve istihdama katkısı, konuları da ele alındı.

Kaynak: AA