(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi
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(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi

25.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:31

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi
(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi
(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi
(TEKRAR) BALIKESİR - 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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