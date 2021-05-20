BALIKESİR'DE 19 MAYIS, GÜN BOYU SÜREN ARAÇ KONVOYUYLA KUTLANDI

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, il genelinde gün boyu süren araç konvoyuyla kutladı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, il genelinde gün boyu süren araç konvoyuyla kutladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm ilçeleri gezerek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 102 yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan, Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Bandırma ilçesinde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Ardından belediye tarafından düzenlenen bisiklet turunu başlatan Başkan Yılmaz, üzerinde Türk Milli Takım formasıyla gençlerle birlikte Bandırma sokaklarında pedal çevirdi. Daha sonra zabıta ve itfaiye araçlarının da bulunduğu kortejle, Balıkesir ilçeleri gezildi. Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile saat 19.19'da, Ayvalık Cunda Köprüsü üzerinde İstiklal Marşı'nı okudu.

BAŞKAN YILMAZ'DAN MESAJ

Kurtuluş Savaşı'nın Başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs'ı, her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte daha da başarılı olmaları için adımlar atmaktayız. Bağımsızlık uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve güzel bir hayat diliyor, Cumhuriyet'imizin emanet edildiği, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin ve tüm kıymetli hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

ARAÇ YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen araç konvoyu, Gömeç ilçesinden, Ayvalık'a ilerlerken, bir otomobilin yanması nedeniyle durdu. Bakan Yılmaz'ın talimatıyla duran konvoy da bulunan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlere müdahale anları, drone ile havadan görüntülendi. Kimsenin yaralanmadığı yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı