Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayvalık Belediyeden yapılan açıklamaya göre, traktör römorkuna binen bando takımı mahalleleri gezerek evlerinde kalan vatandaşlara mini konser verdi. Vatandaşlar da balkonlara çıkarak ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Bandırma ilçesinde de klasik araçlar konvoy oluşturdu. Araçların şehir turuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da katıldı. Kaynak: AA