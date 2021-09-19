Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi

Balıkesir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Balıkesir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Program, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin ve Türk Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Hulusi Karakuz tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Karakuz, gazilere hitaben, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisiniz. Sizler şehitlerimizle Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız" dedi.

Karakuz, Türk Ordusunun dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanın bölünmez bütünlüğünün sigortası olduğunu ifade etti.

Törenin ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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