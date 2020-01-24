Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

24.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:10
Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Karakol Dağı sahilinden Midilli Adası'na geçmeye çalışanların olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, sahildeki bir panelvan aracın içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen Y.P, C.E, İ.Ö, S.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

Organizatörler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, düzensiz göçmenler de Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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