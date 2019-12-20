Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:16

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Murateli Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bir grubun olduğu bilgisini alan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen M.R. yakalandı.

Düzensiz göçmenler ve M.R. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA