Balıkesir'de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Balıkesir'de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi

18.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:15
Balıkesir'de 18 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 bin 260 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 18 bin 260 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kente, şüphelilerden K.D., F.K. ve S.K tarafından yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirileceği tespit edildi. Altıeylül ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphelilerin kullandığı bir araç, durdurularak arama yapıldı. Araçta 18 bin 260 adet sentetik adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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