Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu - Haberler
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Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 3 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ve Bandırma İlçesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği mahkemece Adli kontrol Şartı ile 2 ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 372,70 gram esrar maddesi, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 23.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 10 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 21 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu

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