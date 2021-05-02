Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
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Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı

Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlar bahçe bakımına ağırlık verdi.

Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlar bahçe bakımına ağırlık verdi. Özellikle bahçeli evlerde oturan vatandaşlar, bahçelere sebze ekerken, güllere budama yaptı ve çimleri biçti.

Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde, 17 günlük kapanmada yazlıklar dolarken, evde kalan vatandaşlar da bahçe bakımına ağırlık verdi. Adeta bir bahçıvan gibi çalışan vatandaşlar, 17 günlük kapanmayı fırsata çevirdi. Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde oturan vatandaşlar da bahçelerde vakit geçirmeye başladı. Kapanmayı fırsata çevirdiğini anlatan Mustafa Devrim, "17 günlük kapanma esnasında ben kendimi bahçeye kapattım. Bahçeyle uğraşıyorum. İyi de oluyor. Canımız da sıkılmıyor. Onları da geliştiriyoruz. Çiçekler açıyor. Domatesleri diktik. Fidanlarımızı yetiştiriyoruz. 17 günlük kapanma bir nevi fırsat oldu. Değerlendirdik. Buraya geldik. Havalar da çok güzel" dedi. Hüseyin Bilecen de, "Bu 17 günlük kapanmada bahçıvan olduk. Badanacı boyacı olduk. Her tarafı boyadık. Fidanlarımızı ektik. Bayramı bekliyoruz. Allah, kısmet ederse bayramdan sonra açılırsa daha değişik şeyler yapacağız" dedi. Filiz Eksik ise, "Hobi bahçemiz var. Değerlendiriyoruz günlerimizi. 17 günlük süreyi torun ile beraber geçiriyoruz. Bahçeyi ekiyoruz. Çiçekler var. Çiçeklere bakıyoruz. Biçiyoruz çimlerimizi. Günlerimizi geçiriyoruz böyle. Havalar da çok güzel" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı
Balıkesir'de 17 günlük kapanma vatandaşları bahçıvan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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