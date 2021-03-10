Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı

10.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:17
Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 17 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 17 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 09.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakaladı ve adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda;4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet 7,65 mm çaplı fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek,1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 17 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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