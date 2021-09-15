Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezinde, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit ve Erdek ilçelerinde 14.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bu arada Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Karesi ve Manyas ilçelerinde 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. - BALIKESİR